В Москве загорелся 8-этажный дом. Пострадали 4 детей, еще один ребенок - умер
В ночь с 6 на 7 июня чрезвычайная ситуация произошла в Москве, где загорелся многоквартирный дом
Об этом сообщают российские СМИ.
Пожар возник в 8-этажном доме на Ленинском проспекте в Москве. В квартире, где начался пожар, проживало 8 человек, в том числе 5 детей.
В результате пожара погиб один ребенок, еще четырех - доставили в больницу. Пострадали также и совершеннолетние россияне: двоих госпитализировали, а еще трое отказались от поездки в больницу.
Причина пожара неизвестна.
В сети есть фото из квартиры, где возник пожар.
- Во вторник, 6 июня, боец ЧВК "Вагнер" ограбил цветочный магазин в Санкт-Петербурге.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.82
Покупка 36.82Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 39.63Продажа 40.47
- Актуальное
- Важное