В Москве загорелся 8-этажный дом. Пострадали 4 детей, еще один ребенок - умер

Об этом сообщают российские СМИ.

Пожар возник в 8-этажном доме на Ленинском проспекте в Москве. В квартире, где начался пожар, проживало 8 человек, в том числе 5 детей.

В результате пожара погиб один ребенок, еще четырех - доставили в больницу. Пострадали также и совершеннолетние россияне: двоих госпитализировали, а еще трое отказались от поездки в больницу.

Причина пожара неизвестна.

В сети есть фото из квартиры, где возник пожар.