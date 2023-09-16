В Москве задержали сотрудника компании по производству БПЛА, который "сливал" данные в интернет
В пятницу, 15 сентября, в России заявили о задержании сотрудника одной из компаний по производству беспилотников. Его подозревают в "ливне" конфиденциальных данных в интернет
Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости".
Отмечается, что задержанный работал сетевым инженером в компании по производству дронов "Кронштадти".
По данным СМИ, у мужчины был доступ к "какой-то важной информации" о компании, которые выложил на портал Github - большой вебсервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки.
В компании подтвердили, что фигурант действительно распространял сведения конфиденциального характера, находясь при исполнении должностных обязанностей. На сайте github.com он выкладывал коммерческие тайны, персональные и технические учетные записи, а также действующие пароли к ним.
В связи с этим против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о "незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну".
Справка : российская компания "Кронштадт" специализируется на разработке и производстве военных беспилотников разного класса. Одной из главных ее разработок является разведывательно ударный беспилотник "Орион", который, в частности, россияне используют в войне с Украиной. К проектам компании также входит разработка ударных дронов "Сириус" и тяжелого БПЛА "Гром".
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