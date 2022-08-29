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В Москве задержали политика Гозмана за сравнение Сталина с Гитлером

29 августа, 2022 понедельник
21:30
Мир

Российского оппозиционера и президента общественной организации "Союз правых сил" Леонида Гозмана задержали в Москве, когда он выходил из больницы

Об этом сообщает ОВД-News со ссылкой на адвоката политика.

Причиной возбуждения административного производства против политика стала публикация в Facebook, где он провел аналогию между диктаторами Иосифом Сталиным и Адольфом Гитлером.

"Гитлер – абсолютное зло, но Сталин еще хуже. СС – преступники, но НКВД еще страшнее, потому что чекисты убивали своих. Гитлер развязал войну с человечеством. Коммунисты объявили тотальную войну своему собственному народу", – написал Гозман.

Заметим, что пост был опубликован два года назад, в октябре 2020 года.

Гозману инкриминируют статью об отождествлении действий СССР и нацистской Германии. Ближайшую ночь Гозман проведет в полиции.

  • 28 августа ГУР сообщило, что в крупных городах РФ начинается паника из-за мобилизации.
  • 25 августа Путин подписал указ об увеличении вооруженных сил РФ до более чем 2 млн рублей.
  • В Министерстве обороны высмеяли такой указ президента России Владимира Путина.
  • 26 августа Институт изучения войны отметил, что указом об увеличении армии России Путин пытается избежать всеобщей мобилизации.
  • Также директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что офицеров РФ, занимавшихся подготовкой мобилизованных, присоединили к 3-му батальону, поэтому теперь армия врага не может готовить призывников.

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