В Москве задержали политика Гозмана за сравнение Сталина с Гитлером
Российского оппозиционера и президента общественной организации "Союз правых сил" Леонида Гозмана задержали в Москве, когда он выходил из больницы
Об этом сообщает ОВД-News со ссылкой на адвоката политика.
Причиной возбуждения административного производства против политика стала публикация в Facebook, где он провел аналогию между диктаторами Иосифом Сталиным и Адольфом Гитлером.
"Гитлер – абсолютное зло, но Сталин еще хуже. СС – преступники, но НКВД еще страшнее, потому что чекисты убивали своих. Гитлер развязал войну с человечеством. Коммунисты объявили тотальную войну своему собственному народу", – написал Гозман.
Заметим, что пост был опубликован два года назад, в октябре 2020 года.
Гозману инкриминируют статью об отождествлении действий СССР и нацистской Германии. Ближайшую ночь Гозман проведет в полиции.
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