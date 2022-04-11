В Москве задержали оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу
В Москве рядом с собственной квартирой задержали политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу
Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на сообщение в соцсети Ильи Яшина.
По словам Яшина, неизвестно, что стало причиной задержания оппозиционера.
"Медуза" также объясняет, что в феврале 2021 года издание Bellingcat и The Insider опубликовали расследование, утверждавшее, что Владимира Кара-Мурзу дважды пытались убить работники ФСБ. Это было в мае 2015 года и в феврале 2017 года, когда политика госпитализировали с сильным отравлением. По данным расследователей, те же работники ФСБ причастны к отравлению политика Алексея Навального, писателя Дмитрия Быкова, а также следили за Борисом Немцовым перед его убийством.
После начала войны в Украине Кара-Мурза вместе с другими российскими оппозиционерами и находящимися в эмиграции общественными деятелями создали Антивоенный комитет России. Среди прочего, они призвали мировое сообщество объявить военными преступниками и нарушителями международного права политическое руководство РФ, что отдало приказ о вторжении в Украину.
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