Об этом написал российский оппозиционный политик Илья Пономарев.



"Вы будете смеяться, но российские z-источники сообщили нам об аресте Владислава Суркова, – написал Пономарев. – "Владислав Сурков находится под домашним арестом. Сейчас ведутся следственные действия по делу о хищении средств на Донбассе с 2014 года".



"В конце концов, минобороновские всегда Суркова не любили, и могут мечту выдавать за реальность..., - уточнил Пономарев. - С другой стороны, хотя Путин уволил ВЮС (Владислава Юрьевича Суркова, - ред. ) с должности своего помощника официальным приказом еще в феврале 2020 года, до сих пор Сурков, как никто, знает ситуацию в сепаратистских псевдореспубликах и имеет широкие связи. И он близок к российским "ветеранам Донбасса".



"С третьей стороны, Сурков всегда был очень близок к Кадырову и, очевидно, что многое академик сам не придумывает, а следует заветам ВладиславЮрьевича... Ждем подтверждения или опровержения информации об аресте Суркова", - написал Пономарев.



Справка. Владислав Сурков (настоящее имя – Асланбек Андарбекович Дудаев). Помощник президента Российской Федерации (2013-2020). Заместитель председателя Правительства Российской Федерации (2011-2013), руководитель аппарата правительства Российской Федерации (2012-2013). Первый заместитель руководителя администрации президента России (2008-2011), заместитель руководителя администрации президента России и помощник президента Российской Федерации Владимира Путина (2004-2008). 25 января 2020 года директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков покинул госслужбу "в связи с изменением курса на украинском направлении". В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указа об отставке Владислава Суркова с поста помощника президента РФ нет. Комментируя вопрос, действительно ли в политике Москвы в отношении Украины произошли изменения, которые корректно называть изменением курса, Песков заявил: "Любые соображения по этой теме — это личная точка зрения". Источник - Википедия .

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