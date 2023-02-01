В Москве задержали гражданку США: она выгуливала теленка на Красной площади

Об этом сообщило РосСМИ "ТАСС" со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

"Накануне правоохранители оперативно задержали на Красной площади прогуливающуюся там теленка женщину. Ею оказалась 34-летняя гражданка США. По словам задержанной, она купила животное на "Авито" и решила его выгулять", - говорится в тексте пресс-службы.

Так, на гражданку США составлен протокол по статье КоАП РФ о нарушении установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Ей грозит административный арест на 15 суток, штраф или обязательные работы.

СМИ отмечают, что девушка давно занимается активизмом: в частности, выгуливает животных, которых планируют везти для убиения, в центрах крупных городов. В настоящее время она живет в Москве.

В Нидерландах сотни климатических активистов перекрыли одну из главных дорог в Гаагу в знак протеста против миллиардов в Нидерландах на субсидии для производителей ископаемого топлива.

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