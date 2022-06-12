В Москве задержали 50 человек якобы за подготовку антивоенной акции

Об этом сообщила российская служба Радио Свобода .

Среди задержанных – активисты, журналисты, а также граждане, замеченные на акциях протеста против войны в Украине.

Отмечается, что полиция высчитывала людей посредством системы распознавания лиц.

По данным "ОВД-Инфо", массовые задержания москвичей связаны с информацией, распространенной в различных телеграмм-каналах, об акции протеста против войны в Украине, которая якобы должна была состояться в центре столицы РФ 12 июня – в День России. В результате в Москве ни одной крупной акции не состоялось. Несколько человек провели только одиночные пикеты.