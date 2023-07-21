В Москве во время акции в поддержку Гиркина задержали коллаборанта Губарева, - росСМИ

Об этом сообщает ТГ-канал Baza.

Отмечается, что коллаборант Губарев был задержан за одиночный пикет. Он выступал с речью перед людьми и требовал свободы для Игоря Стрелкова.

Они вместе являются членами "Клуба разъяренных патриотов" - организации, объединяющей "патриотов", недовольных ходом дел в СВО.

Справка.

Павел Губарев - один из первых лидеров пророссийских протестов на Донбассе в 2014 году и бывший "народный губернатор" Донецкой области, отвечавший также за вербовку в "народную милицию ДНР".

Арест Игоря Гиркина

Российские СМИ 21 июля заявили, что правоохранители РФ якобы задержали террориста Игоря Гиркина (Стрелкова).

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов забрали Стрелкова из дому днем. В его квартире работники следственного комитета производят обыск.

Впоследствии на Telegram-канале Гиркина появилось сообщение якобы от его супруги Мирославы Регинской.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона назвал задержание Гиркина "особенностями путинского режима".

По его словам, Гиркин никогда не был самостоятельной фигурой. Его задержание свидетельствует о том, что между башнями Кремля началось активное противостояние.

Впоследствии Мещанский суд арестовал Гиркина по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Его отправили в СИЗО до 18 сентября.