В Москве во время акции в поддержку Гиркина задержали коллаборанта Губарева, - росСМИ
В России возле Мещанского суда, где арестовали Игоря Стрелкова, задержали бывшего сотрудника так называемого минобороны ДНР Павла Губарева
Об этом сообщает ТГ-канал Baza.
Отмечается, что коллаборант Губарев был задержан за одиночный пикет. Он выступал с речью перед людьми и требовал свободы для Игоря Стрелкова.
Они вместе являются членами "Клуба разъяренных патриотов" - организации, объединяющей "патриотов", недовольных ходом дел в СВО.
Справка.
Павел Губарев - один из первых лидеров пророссийских протестов на Донбассе в 2014 году и бывший "народный губернатор" Донецкой области, отвечавший также за вербовку в "народную милицию ДНР".
Арест Игоря Гиркина
Российские СМИ 21 июля заявили, что правоохранители РФ якобы задержали террориста Игоря Гиркина (Стрелкова).
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов забрали Стрелкова из дому днем. В его квартире работники следственного комитета производят обыск.
Впоследствии на Telegram-канале Гиркина появилось сообщение якобы от его супруги Мирославы Регинской.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона назвал задержание Гиркина "особенностями путинского режима".
По его словам, Гиркин никогда не был самостоятельной фигурой. Его задержание свидетельствует о том, что между башнями Кремля началось активное противостояние.
Впоследствии Мещанский суд арестовал Гиркина по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Его отправили в СИЗО до 18 сентября.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.65
Покупка 36.65Продажа 37.34
-
EUR
Покупка 40.79Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное