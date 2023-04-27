В Москве в аэропорту "Шереметьево" неизвестный дрон чуть не столкнулся с самолетом
Неизвестный дрон подрезал самолет авиакомпании "Победа", вылетавший из московского аэропорта "Шереметьево"
Об инциденте сообщил командир воздушного судна (КВС), пишут российские медиа.
По словам пилота, 22 апреля коптер пролетел примерно в 120 метрах под его бортом, на высоте около 600 метров от земли. Командир решил продлить полет во Владикавказ, где успешно приземлился. Полиция выясняет, кто запустил беспилотник.
- Напомним, в конце марта в России сообщили о беспилотнике, обнаруженном вблизи путей в Новой Москве.
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