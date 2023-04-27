Об инциденте сообщил командир воздушного судна (КВС), пишут российские медиа.

По словам пилота, 22 апреля коптер пролетел примерно в 120 метрах под его бортом, на высоте около 600 метров от земли. Командир решил продлить полет во Владикавказ, где успешно приземлился. Полиция выясняет, кто запустил беспилотник.