В Европе – аномальное потепление. В Варшаве растаял каток, а украинские переселенки ходят по Германии в футболках. Температура воздуха достигает 15-17 градусов тепла. Вместе с польским катком поплыли и надежды Путина на энергетический кризис в ЕС. Мордор рассчитывал, что холодная зима и высокие цены на голубое топливо заставят правительства Европы кланяться в ноги бункерному.

Российские пропагандоны из-за отсутствия ума и дальше фантазируют на тему "бедные европейцы мерзнут без российского газа".

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В Варшаве растаял каток, а украинские переселенки ходят по Германии в футболках. Температура воздуха достигает 15-17 градусов тепла. Вместе с польским катком поплыли и надежды Путина на энергетический кризис в ЕС

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Сами же жители ЕС в это время отключают отопление и открывают окна на проветривание.

Аномальное потепление привело к энергетическому укреплению Евросоюза.

Цена на газ упала до €765 за тыс. куб. (а в августе было €3587, Димон-алкогном даже фантазировал о €5000).

Газовые хранилища в ЕС постепенно наполняются. Фактически Евросоюз покупает больше газа, чем нужно.

"Заморозить Европу" - эта идея мордора должна была стать вторым — гибридным — фронтом, с помощью которого орки планировали давить на Старый Свет. Но сначала европейцы нашли альтернативных поставщиков топлива, а затем им помогла небесная канцелярия, отрегулировав температурный режим в ЕС и Украине до аномально теплых показателей. Фюрер проигрывает газовую войну против ЕС. Дешевый российский газ, зависимость от которого десятилетиями наращивал Кремль, уже не нужен. Ну как тут не осерчать на небеса...

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"Заморозить Европу" - эта идея Мордора должна была стать вторым - гибридным - фронтом, с помощью которого орки планировали давить на Старый Свет

Падают цены и на орковскую нефть.

Стоимость на Urals сегодня около $56 за баррель (еще совсем недавно было свыше $80).

Бюджет Мордора на 2023 год рассчитан по $70 за баррель. И если цена будет оставаться на том же уровне, Кремлю придется сокращать бюджетные расходы или снова лезть в резервный фонд.

У Путина падает все: цены на газ, нефть, даже рубль. Растет только рейтинг.

Мордор назовет Господа Бога иноагентом и обвинит его в пособничестве "украинским националистам" и их "западным хозяевам"

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Главные проблемы Мордора решит создание своей церкви. Ведь в Тмутаракани уже есть свой суверенный интернет, рутюб, глонас, обновленный автомобиль "Москвич" и кузнец Левша, подковавший блоху, этакий технологический аналог Илона Маска. Не хватает только святых с погодным термостатом и новым списком заповедей, без того назойливого "не", а просто: убей, возлюби, укради, возжелай, и т.д.

Ожидаем, что Мордор назовет Господа Бога иноагентом и обвинит его в пособничестве "украинским националистам" и их "западным хозяевам". Кирилл станет патриархом потустороннего мира, а сатана — новой иконой "русского мира".

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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