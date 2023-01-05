Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение В Москве уже имеют претензии к небесной канцелярии
OPINION

В Москве уже имеют претензии к небесной канцелярии

Орест Сохар
5 января, 2023 четверг
08:04
Мнение

Россияне подозревают, что Господь играет в пользу НАТО и Украины

В Европе – аномальное потепление. В Варшаве растаял каток, а украинские переселенки ходят по Германии в футболках. Температура воздуха достигает 15-17 градусов тепла. Вместе с польским катком поплыли и надежды Путина на энергетический кризис в ЕС. Мордор рассчитывал, что холодная зима и высокие цены на голубое топливо заставят правительства Европы кланяться в ноги бункерному.

Российские пропагандоны из-за отсутствия ума и дальше фантазируют на тему "бедные европейцы мерзнут без российского газа".

Читайте также: В России на протяжении 2022 года добыча газа упала более чем на 100 млрд кубометра

В Варшаве растаял каток, а украинские переселенки ходят по Германии в футболках. Температура воздуха достигает 15-17 градусов тепла. Вместе с польским катком поплыли и надежды Путина на энергетический кризис в ЕС

Читайте также: ЕС сократил потребление газа на 20% за последние 4 месяца

Сами же жители ЕС в это время отключают отопление и открывают окна на проветривание.

Аномальное потепление привело к энергетическому укреплению Евросоюза.

Цена на газ упала до €765 за тыс. куб. (а в августе было €3587, Димон-алкогном даже фантазировал о €5000).

Газовые хранилища в ЕС постепенно наполняются. Фактически Евросоюз покупает больше газа, чем нужно.

"Заморозить Европу" - эта идея мордора должна была стать вторым — гибридным — фронтом, с помощью которого орки планировали давить на Старый Свет. Но сначала европейцы нашли альтернативных поставщиков топлива, а затем им помогла небесная канцелярия, отрегулировав температурный режим в ЕС и Украине до аномально теплых показателей. Фюрер проигрывает газовую войну против ЕС. Дешевый российский газ, зависимость от которого десятилетиями наращивал Кремль, уже не нужен. Ну как тут не осерчать на небеса...

Читайте также: В 2023-м есть шансы сломать путинизм. Не Россию пока, а именно путинизм

"Заморозить Европу" - эта идея Мордора должна была стать вторым - гибридным - фронтом, с помощью которого орки планировали давить на Старый Свет

Падают цены и на орковскую нефть.

Стоимость на Urals сегодня около $56 за баррель (еще совсем недавно было свыше $80).

Бюджет Мордора на 2023 год рассчитан по $70 за баррель. И если цена будет оставаться на том же уровне, Кремлю придется сокращать бюджетные расходы или снова лезть в резервный фонд.

У Путина падает все: цены на газ, нефть, даже рубль. Растет только рейтинг.

Мордор назовет Господа Бога иноагентом и обвинит его в пособничестве "украинским националистам" и их "западным хозяевам"

Читайте также: Тезисы тайного новогоднего обращения Путина к орде

Главные проблемы Мордора решит создание своей церкви. Ведь в Тмутаракани уже есть свой суверенный интернет, рутюб, глонас, обновленный автомобиль "Москвич" и кузнец Левша, подковавший блоху, этакий технологический аналог Илона Маска. Не хватает только святых с погодным термостатом и новым списком заповедей, без того назойливого "не", а просто: убей, возлюби, укради, возжелай, и т.д.

Ожидаем, что Мордор назовет Господа Бога иноагентом и обвинит его в пособничестве "украинским националистам" и их "западным хозяевам". Кирилл станет патриархом потустороннего мира, а сатана — новой иконой "русского мира".

Источник

Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.

Новости
Экономика
Россия
ЕС
газ
Европа
нафта
война с Россией
Читайте также:
Діана Панченко
4 января, 2023 среда
Против экс-ведущей каналов Медведчука Дианы Панченко возбудили уголовное дело
Володимир Путін
3 января, 2023 вторник
Путин считает, что частично мобилизованные станут оружием победы, – военный эксперт Селезнев
ОПЗЖ
4 января, 2023 среда
Почти 70 нардепов отказались подписать обращение спикера ВР о лишении представителей ОПЗЖ полномочий депутатов
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.97
    Покупка 39.97
    Продажа 40.71
  • EUR
    Покупка 41.46
    Продажа 42.54
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
5 января
08:18
Россияне направили 30 снарядов по Никопольщине, поврежден объект социнфраструктуры, линии электропередачи и дома
08:03
Австралия приобретет комплексы HIMARS на $700 млн
07:34
Россия ускоряет процесс принудительной интеграции оккупированных территорий в свое правовое поле, а ВСУ ударили 24 раза по районам скопления врага – Генштаб
06:56
"Мяч на стороне Берлина, остается забить его": глава оборонного комитета бундестага обратилась к Шольцу после решения Франции передать Украине легкие танки и Bastion
06:51
Россия налаживает с Ираном маршрут для бесперебойных поставок оружия, - ISW
06:30
Тайвань расширил санкции на экспорт в Россию и Беларусь
06:19
В YASNO рассказали, могут ли сейчас быть отключения электроэнергии вне графиков
05:47
Генерал Павлюк о подготовке Киева к возможному наступлению из Беларуси: не планируем пропустить дальше границы, наведена артиллерия и все заминировано
05:35
компютер
IT-специалисты создали приложение о воздушной тревоге для ПК и ноутбуков
05:06
Минобороны РФ изменяет формат оперативных сводок, чтобы отвлечь внимание от неудач, - ISW
04:39
Мелитополь, Бердянск или что-то неожиданное: Украина собирает войска для нового большого наступления, - Euronews
04:11
Глава Донецкой ОВА рассказал о масштабах разрушений в Бахмуте
03:44
Молдова
В Молдове разоблачили схемы незаконного пересечения границы ухилянтами из Украины
03:16
В Минздраве сообщили, сколько удалось привлечь средств на здравоохранение через UNITED24
02:48
Норвегия отправила Украине новую партию боеприпасов калибра 155 мм
02:20
ВОЗ предполагает, что новый штамм COVID может повлечь за собой очередную волну пандемии
01:51
В Севастополе произошел взрыв и пожар. Есть жертва
01:24
"Юридически это возможно, а политически необходимо": Эстония работает над конфискацией российских активов в пользу Украины
00:56
"Больше HIMARS": США анонсировали новый пакет военной помощи Украине
00:28
Алексей Данилов
Россия в феврале готовит обострение и продвигает идею "мира" в формате "Минск-3", - Данилов
00:18
Конгресc США
В палате представителей конгресса США в шестой раз провалили голосование за спикера
2023, среда
4 января
23:43
Байден подтвердил, что США рассматривают вариант поставки БМП Bradley для Украины
23:31
Мы дождемся времени, когда они будут шутить только в аду, после встречи с генералом Хаймарчуком, - футболист Зозуля о Петросяне
23:18
Воздушные силы уничтожили вражеские вертолет, штурмовик и беспилотник на восточном направлении
23:08
"Надо поставить точку в российской агрессии именно в этом году", - Зеленский призвал партнеров ускорить оборонную помощь Украине
22:41
Украина вернула датской журналистке Матильде Кимер аккредитацию, отмененную летом по запросу СБУ
22:18
Россияне ударили по городу Курахово Донецкой области, повреждена теплосеть
22:04
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Конфликт между Шойгу и Пригожиным зашел далеко, что не позволяет вагнеровцам выполнять боевые действия. Колонка Сергея Згурца
21:59
Обзор
Путин готовит россиян к продолжительной борьбе, "кремлевские бульдоги" начинают кусать друг друга, Франция передаст ВСУ бронированные машины. Мировые СМИ об Украине 4 января
21:46
За день оккупанты 55 раз обстреляли Сумщину, повреждены электролинии
21:23
ВСУ демобилизовали еще двух российских майоров, - офицер Штефан
21:20
Место проведения саммита Украина – ЕС еще согласовывают, - спикер президента Никифоров
21:13
"Ливерпуль" и "Барселона" могут обменяться звездными футболистами
21:12
Предстоятель ПЦУ Епифаний совершит рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры 7 января
20:51
В Херсонской области оккупанты устроили рейд по домам украинцев. Проверяли технику и частную переписку, - ЦНС
20:50
Папа Франциск призвал мир к солидарности с "многострадальным народом Украины"
20:50
Из-за аномальной жары на горнолыжных курортах Европы не хватает снега: спутниковые снимки
20:15
Действия РФ против Украины можно квалифицировать как геноцид, - посол Канады Галадза
20:07
В Киеве на 17 станциях кольцевой электрички запустили в тестовом режиме оплату картой и устройствами с NFC
20:02
OPINION
Будет ли Бандера голосовать на выборах в Польше?
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV