Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на вице-президента федерации профсоюзов Александра Шершукова.

"В столице не будет шествия и митингов, но планируется торжественное заседание, в котором примет участие профсоюзный актив, профсоюзные руководители и приглашенные некоторые представители социальных партнеров", - заявил Шершуков.

Причиной отмены парада назвали высокую вероятность террористической угрозы, в том числе даже в регионах, удаленных от мест проведения "специальной военной операции", а именно войны в Украине.