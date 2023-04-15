В Москве упразднили первомайский парад
В столице РФ не будут проводить праздничные демонстрации к 1 Мая из-за высокого риска террористической угрозы
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на вице-президента федерации профсоюзов Александра Шершукова.
"В столице не будет шествия и митингов, но планируется торжественное заседание, в котором примет участие профсоюзный актив, профсоюзные руководители и приглашенные некоторые представители социальных партнеров", - заявил Шершуков.
Причиной отмены парада назвали высокую вероятность террористической угрозы, в том числе даже в регионах, удаленных от мест проведения "специальной военной операции", а именно войны в Украине.
- Празднование 9 Мая может разоблачить масштабы потерь РФ в войне против Украины, которые власти пытаются скрыть. Именно поэтому в российских городах массово упраздняют парады.
- Российские власти решили не устраивать в Курске традиционный парад 9 мая: боятся за безопасность участников и зрителей.
- Местные власти российского Белгорода отменили военный парад 9 мая, чтобы не рисковать техникой и людьми.
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