В Москве умер уже третий за 1,5 года топ-менеджер Лукойл: ему было 66 лет

Об этом сообщили в компании, передает ТАСС.

"По предварительному заключению врачей смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности", - говорится в сообщении.

По данным телеграмм-канала "База", Некрасов скончался у себя дома в Серебряном Боре в окрестностях Москвы.

Как отмечается в сообщении, он почти 50 лет работал в нефтегазовой отрасли, в частности, возглавлял компанию "Лукойл — Западная Сибирь", был первым вице-президент "Лукойла", советником президента компании и председателем совета директоров.