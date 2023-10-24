В Москве умер уже третий за 1,5 года топ-менеджер Лукойл: ему было 66 лет
В Москве умер председатель совета директоров ЛУКОЙЛ Владимир Некрасов – это уже третья внезапная смерть топ-менеджера компании на протяжении полутора лет
Об этом сообщили в компании, передает ТАСС.
"По предварительному заключению врачей смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности", - говорится в сообщении.
По данным телеграмм-канала "База", Некрасов скончался у себя дома в Серебряном Боре в окрестностях Москвы.
Как отмечается в сообщении, он почти 50 лет работал в нефтегазовой отрасли, в частности, возглавлял компанию "Лукойл — Западная Сибирь", был первым вице-президент "Лукойла", советником президента компании и председателем совета директоров.
- Отметим, что это уже третий за 1,5 года случай смерти топ-менеджера компании. В августе 2022 года умер предыдущий руководитель совета директоров, вице-президент "Лукойла" Равиль Маганов : он выпал из окна больницы в Москве. В мае того же года – топменеджер Александр Субботин . Сообщалось, что он находился на сеансе у шаманов Митищины: они пытались вылечить его похмелье ядом лягушки, однако все закончилось смертью.
- Впрочем, не "Лукойлом" единственным: с начала 2022 года в России произошла целая серия загадочных смертей. нефтегазовых и банковских топ-менеджеров, а также представителей элиты в целом. Некрасов — не менее десятый погибший.
- 18 апреля при загадочных обстоятельствах произошло убийство семьи бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, который, якобы, застрелил жену и дочь, а затем покончил с собой.
- 21 апреля в Испании был найден мертвыми экстоп-менеджер компании "Новатек" Сергей Протосен вместе с семьей.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.31 Покупка 37.31Продажа 38
- EUR Покупка 39.47Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное