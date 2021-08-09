В Москве умер советский диссидент и российский правозащитник Сергей Ковалев

Об этом сообщает Радио Свобода.

Ковалев родился 2 марта 1930 года в городе Середина-Буда (ныне этот город входит в Сумскую область). Он закончил биологический факультет МГУ, получил степень кандидата биологических наук.

В 1969 году он вошел в состав "Инициативной группы защиты прав человека в СССР" - первой независимой правозащитной ассоциации. Через два года стал участвовать в издании "Хроники текущих событий" - подпольного бюллетеня правозащитников.

В 1974 году Ковалева арестовали и обвинили в "антисоветской агитации и пропаганде". За это его приговорили к семи годам тюрьмы и трем годам ссылки.

С 1993 по 2003 год был депутатом Госдумы России. Принимал участие в разработке Конституции РФ.

Ковалев был первым в России уполномоченным по правам человека.