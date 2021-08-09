В Москве умер советский диссидент и российский правозащитник Сергей Ковалев
Российский правозащитник, участник диссидентского движения в СССР Сергей Ковалев умер в Москве, ему был 91 год
Об этом сообщает Радио Свобода.
Ковалев родился 2 марта 1930 года в городе Середина-Буда (ныне этот город входит в Сумскую область). Он закончил биологический факультет МГУ, получил степень кандидата биологических наук.
В 1969 году он вошел в состав "Инициативной группы защиты прав человека в СССР" - первой независимой правозащитной ассоциации. Через два года стал участвовать в издании "Хроники текущих событий" - подпольного бюллетеня правозащитников.
В 1974 году Ковалева арестовали и обвинили в "антисоветской агитации и пропаганде". За это его приговорили к семи годам тюрьмы и трем годам ссылки.
С 1993 по 2003 год был депутатом Госдумы России. Принимал участие в разработке Конституции РФ.
Ковалев был первым в России уполномоченным по правам человека.
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