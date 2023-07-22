В Москве умер 40-летний предприниматель, производивший технику для спецслужб и космонавтики РФ
Не стало главы российского технологического "Икс-Холдинга" Антона Черепенникова
Ему было 40 лет. Предварительной причиной смерти является "остановка сердца", говорится в коротком пресс-релизе, обнародованном сегодня, 22 июля 2023 года, на сайте возглавляемой им компании.
Тело Черепенникова было обнаружено в Москве, в его офисе на Мичуринском проспекте, пишет Spektr.
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"Икс Холдинг" объединяет около 30 компаний, в том числе разработчика систем хранения данных YADRO, группу компаний в области информационной безопасности "Цитадель", научно-исследовательскую компанию "Криптонит", а также "Бюро 1440", работающую над созданием низкоорбитальной спутниковой группировки. При этом "Цитадель" разрабатывала системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРЗ) – оборудование, которое обязаны устанавливать у себя операторы систем связи. С его помощью спецслужбы могут прослушивать телефоны и следить за действиями пользователей интернета, сообщает "Радио Свобода".
Кроме того, "Икс Холдинг" занимался технической подготовкой изоляции Рунета.
- По оценке политолога Андрея Пионтковского, с началом украинского контрнаступления высшее военно-политическое руководство России раскололось на два враждующих лагеря: тех, кто выступает за продолжение войны любой ценой, и партию "управляемой капитуляции" во главе с олигархом Юрием Ковальчуком и заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко.
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