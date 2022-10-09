В Москве у военкоматы забирают бездомных, - правозащитники
Правозащитники сообщают, что в Москве, 8 октября, полиция принудительно выписала повестки и забрала в военкомат бездомных
Об этом пишет российский правозащитный портал Activatica со ссылкой на организацию Foot no bombs, помогающую людям без постоянного жительства.
В сообщении говорится, что полицейские приехали на пункт, где бездомные питаются и греются, забрали у людей паспорта и насильно увезли в военкомат. Activatica сообщает, что дальнейшая судьба мобилизованных неизвестна.
"Там всем выписали повестки и повезли на призывной пункт. К вечеру отпустили только тех, кто старше 50 лет (хотя нам сообщили и о 60-летнем, которого пытались мобилизовать). Судьба остальных неизвестна, они, очевидно, поедут на войну", – говорится в сообщении.
По словам Foot no bombs, полиция РФ и дальше планирует мобилизовать бездомных. Activatica сообщает, что мобилизованные не знали, что за отказ от призыва им грозит только административная, а не уголовная ответственность.
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