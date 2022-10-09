В Москве у военкоматы забирают бездомных, - правозащитники

Об этом пишет российский правозащитный портал Activatica со ссылкой на организацию Foot no bombs, помогающую людям без постоянного жительства.

В сообщении говорится, что полицейские приехали на пункт, где бездомные питаются и греются, забрали у людей паспорта и насильно увезли в военкомат. Activatica сообщает, что дальнейшая судьба мобилизованных неизвестна.

"Там всем выписали повестки и повезли на призывной пункт. К вечеру отпустили только тех, кто старше 50 лет (хотя нам сообщили и о 60-летнем, которого пытались мобилизовать). Судьба остальных неизвестна, они, очевидно, поедут на войну", – говорится в сообщении.

По словам Foot no bombs, полиция РФ и дальше планирует мобилизовать бездомных. Activatica сообщает, что мобилизованные не знали, что за отказ от призыва им грозит только административная, а не уголовная ответственность.

На оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей мужчин призывного возраста, получивших российское гражданство, мобилизуют в армию РФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb