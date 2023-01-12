В Москве у Храма Христа Спасителя появилась надпись "Гундяй, не убей?"
Анонимная активистка адресовала руководителю РПЦ Кириллу надпись "Гундяй, не убий?", послание появилось возле Храма Христа Спасителя в Москве
Об этом Феминистическое антивоенное сопротивление сообщило в телеграммах.
Российская активистка, желающая остаться анонимной, сделала надпись в Москве возле Храма Христа Спасителя: послание "Гундяй, не убий?" она адресовала патриарху Кириллу.
Также отмечается, что россиянка провела сразу две антивоенные акции: в частности, она спустила в Москву-реку баннер с надписью "В.В. Х*йло" с сине-желтыми сердцами из Крымского моста.
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