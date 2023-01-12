В Москве у Храма Христа Спасителя появилась надпись "Гундяй, не убей?"

Об этом Феминистическое антивоенное сопротивление сообщило в телеграммах.

Российская активистка, желающая остаться анонимной, сделала надпись в Москве возле Храма Христа Спасителя: послание "Гундяй, не убий?" она адресовала патриарху Кириллу.

Также отмечается, что россиянка провела сразу две антивоенные акции: в частности, она спустила в Москву-реку баннер с надписью "В.В. Х*йло" с сине-желтыми сердцами из Крымского моста.

Напомним, 5 января патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие , чтобы "православные люди могли посетить службы в Сочельник и в день Рождества Христова".

7 января стало известно, что во время "рождественского перемирия" армия России уже убила двоих и ранила 13 жителей Бахмута.

Ранее патриарх РПЦ Кирилл назвал украинцев и россиян "одним народом, пытающимся разделить внешние силы".