В Москве суд оправдал обвиняемых в контрабанде более 470 кг кокаина

Об этом пишет "Медуза".

Подсудимые Эрнестас Казлаускас, Миндаугас Корецас, Игорис Григас, Георгий и Иван Радомировы получили обвинения в создании организованной преступной группировки с целью поставки наркотиков. По вменяемым статьям им грозило пожизненное лишение свободы.

Дело о контрабанде рассматривали присяжные. Они считают, что в части создания ОПГ отсутствовало событие преступления, а причастность подсудимых к контрабанде наркотиков обвинения не смогло доказать.

Обвиняемых уволили в зале суда.