В Москве суд оправдал обвиняемых в контрабанде более 470 кг кокаина
Мосгорсуд вынес оправдательный приговор трем гражданам Литвы и двум россиянам по уголовному делу о контрабанде 472 килограмма кокаина из Эквадора через порт Санкт-Петербурга
Об этом пишет "Медуза".
Подсудимые Эрнестас Казлаускас, Миндаугас Корецас, Игорис Григас, Георгий и Иван Радомировы получили обвинения в создании организованной преступной группировки с целью поставки наркотиков. По вменяемым статьям им грозило пожизненное лишение свободы.
Дело о контрабанде рассматривали присяжные. Они считают, что в части создания ОПГ отсутствовало событие преступления, а причастность подсудимых к контрабанде наркотиков обвинения не смогло доказать.
Обвиняемых уволили в зале суда.
- 24 ноября колумбийские военные изъяли у повстанцев 10 тонн кокаина на сумму $300 млн.
- 18 апреля полиция в море у берегов Сицилии обнаружила 2 тонны кокаина, а 16 мая в Италии обнаружили и конфисковали рекордную партию кокаина весом 2734 кг, которую переправляли из Эквадора в Армению через Грузию.
- В середине июня в порту Лондона правоохранители обнаружили 1,6 тонн кокаина стоимостью более 120 миллионов фунтов стерлингов.
- В июле итальянские власти изъяли рекордную партию кокаина весом 5,3 тонны, которую перевозили кораблями у южного побережья Сицилии.
- 10 августа таможенники обнаружили 8 064 килограмма кокаина в порту Роттердама – это крупнейшая партия наркотиков, когда-либо изымавшаяся в Нидерландах.
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