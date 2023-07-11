В Москве строительным фирмам угрожают отозвать контракты из-за невыполнения "квот на добровольцев", - британская разведка
В Москве угрожают отменой контрактов со строительными фирмами, если они не привлекут достаточное количество добровольцев для войны против Украины
Об этом говорится в разведывательном смотре Министерства обороны Британии от 11 июля.
"Муниципальные власти Москвы, скорее всего, угрожают отзывать контракты со строительными фирмами, если они не выполнят квоты на предоставление "добровольцев" для службы в Украине", - пишет ведомство.
Сообщается, что одна установила цель привлечь 30 добровольцев к концу августа 2023 года.
В разведке предполагается, что этот шаг, вероятно, повлияет на этнические меньшинства из бедных регионов России, таких как Дагестан, и стран Центральной Азии, составляющих большинство московских строителей.
"Эта мера, скорее всего, по крайней мере молчаливо одобрена мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она продолжает его послужной список попыток минимизировать влияние конфликта на более обеспеченных москвичей, но все еще остается подмеченным в поддержке военных усилий", - добавляют в министерстве.
- 10 июля эксперты британской разведки рассказали , что высокая смертность среди российских военных на войне в Украине обусловлена ненадлежащей медицинской помощью. За время полномасштабной войны в среднем РФ теряет около 400 своих солдат в день.
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