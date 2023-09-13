В Москве сообщают о взрывах. Дым зафиксировали недалеко от Останкинской башни
В ночь с 12 на 13 сентября недалеко от Останкинской башни в Москве якобы прогремели взрывы
Об этом взрывы в Москве сообщают российские СМИ.
Видео распространяет местный телеграм-канал Ateo Breaking. На ролике заметно сильный дым недалеко от Останкинской телебашни.
При этом ни один из российских пропагандистских официальных СМИ не сообщил о взрывах. Мэр Москвы Сергей Собянин игнорирует ситуацию, то же касается и МЧС России.
Атака на Москву 7 сентября: что известно
В четверг, 7 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об очередной атаке беспилотника на столицу РФ и заявил о работе ПВО.
Отмечалось, что обломки упали недалеко от аэропорта "Жуковский". В соседних домах вылетели окна из окон. Однако по словам городского головы Москвы, разрушений и пострадавших на месте падения обломков тогда не было.
В то же время в МЧС РФ сообщали о большом пожаре в Подмосковье, не указывая на точную локацию.
Минобороны РФ традиционно обвинил в атаке Украину. Там добавили, что в тот день еще два дрона вроде бы сбили и над Ростовской областью РФ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.45 Покупка 37.45Продажа 38.18
- EUR Покупка 40.32Продажа 41.31
- Актуальное
- Важное