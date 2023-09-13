В Москве сообщают о взрывах. Дым зафиксировали недалеко от Останкинской башни

Об этом взрывы в Москве сообщают российские СМИ.

Видео распространяет местный телеграм-канал Ateo Breaking. На ролике заметно сильный дым недалеко от Останкинской телебашни.

При этом ни один из российских пропагандистских официальных СМИ не сообщил о взрывах. Мэр Москвы Сергей Собянин игнорирует ситуацию, то же касается и МЧС России.

Атака на Москву 7 сентября: что известно

В четверг, 7 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об очередной атаке беспилотника на столицу РФ и заявил о работе ПВО.

Отмечалось, что обломки упали недалеко от аэропорта "Жуковский". В соседних домах вылетели окна из окон. Однако по словам городского головы Москвы, разрушений и пострадавших на месте падения обломков тогда не было.

В то же время в МЧС РФ сообщали о большом пожаре в Подмосковье, не указывая на точную локацию.

Минобороны РФ традиционно обвинил в атаке Украину. Там добавили, что в тот день еще два дрона вроде бы сбили и над Ростовской областью РФ.