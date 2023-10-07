В Москве сообщают о сбитом беспилотнике: закрыты два аэропорта

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Силами ПВО в Истринском городском округе отражена атака летевшего на Москву беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Кроме того, в российской столице объявлен план "Ковёр" - аэропорты Внуково и Шереметьево временно не работают, соответствующая информация появилась на онлайн-табло.

Перенесено по меньшей мере девять рейсов, еще два отменены. Кроме того, восемь самолетов сейчас задерживают свой вылет в Домодедово и Шереметьево.