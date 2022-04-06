В Москве скончался украинофоб Владимир Жириновский

Об этом сообщил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.



"После продолжительной и тяжелой болезни скончался Владимир Вольфович Жириновский", – сказал он во время заседания российского парламента.



"В ЛДПР назвали смерть Владимира Жириновского ударом для всей России", - пишет ТАСС.







По данным российского издания "Интерфакс" , больного коронавирусом Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу 9 февраля с серьезным поражением легких.



В конце 2021 года Жириновский утверждал, что 8 раз привился от коронавируса.



Жириновский известен своими антиукраинскими заявлениями. В марте 2014 г. после начала оккупации Крыма Россией Жириновский предложил правительствам Польши, Венгрии и Румынии разделить Украину.



В 2018 году Генпрокуратура Украины установила причастность представителей российских властей, в том числе Жириновского, к поддержке террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". По данным следователей, Жириновский и другие российские депутаты собирали средства для незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО.



В конце 2021 года Жириновский призвал власти РФ бомбить Украину в новогоднюю ночь.



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