В Москве скончался украинофоб Владимир Жириновский
В Москве скончался известный украинофоб, лидер "Либерально-демократической партии России" Владимир Жириновский
Об этом сообщил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.
"После продолжительной и тяжелой болезни скончался Владимир Вольфович Жириновский", – сказал он во время заседания российского парламента.
"В ЛДПР назвали смерть Владимира Жириновского ударом для всей России", - пишет ТАСС.
По данным российского издания "Интерфакс" , больного коронавирусом Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу 9 февраля с серьезным поражением легких.
В конце 2021 года Жириновский утверждал, что 8 раз привился от коронавируса.
Жириновский известен своими антиукраинскими заявлениями. В марте 2014 г. после начала оккупации Крыма Россией Жириновский предложил правительствам Польши, Венгрии и Румынии разделить Украину.
В 2018 году Генпрокуратура Украины установила причастность представителей российских властей, в том числе Жириновского, к поддержке террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". По данным следователей, Жириновский и другие российские депутаты собирали средства для незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО.
В конце 2021 года Жириновский призвал власти РФ бомбить Украину в новогоднюю ночь.
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