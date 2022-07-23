В Москве скончался 46-летний директор КБ, которое создает российские ракетные комплексы, - СМИ
Дмитрий Коноплев умер во время лечебных процедур в одной из частных клиник
Об этом сообщает ТГ-канал "Тульские Новости ".
В Москве на 47-м году скончался директор "Конструкторского бюро приборостроения имени академика Аркадия Шипунова" Дмитрий Коноплев.
По информации ТГ-канала Mash , мужчина посетил сеанс ксенотерапии, чтобы избавиться от головной боли и тревожного состояния. Во время процедуры Коноплеву стало плохо и врачи не смогли спасти пациента. Предварительная причина смерти – острая сердечная недостаточность, сообщает ТГ-канал 112 .
Предыдущие 10 лет Дмитрий Коноплев руководил ОАО "Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова", которое выпускает для российской армии противотанковые ракетные комплексы "Корнет", "Квартет" и "Метис", а также комплексы ПВО "Панцирь-С1", "Каштан-М" "Тунгуска-М1" и ракетный комплекс "Гермес-А".
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