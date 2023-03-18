Об этом пишет российское госагентство ТАСС.

"Силовики пришли в столичные бары Underdog и La Virgen в связи с подозрением о причастности заведений к финансированию Вооруженных сил Украины, сообщили в силовых структурах", - говорится в сообщении.

Как сообщает оппозиционное издание ОВД.news, силовики в масках, с кувалдами и шокерами нагрянули в московские бары Underdog и La Virgen якобы из-за "финансирования ВСУ". Несколько человек задержаны.

По данным телеграмм-канала Sota, одну из посетительниц бара Underdog заставили написать на дверь "Z – за Россию", а в самом помещении включили патриотические песни Shaman и группы "Любэ".

Сотрудник Underdog рассказал, что посетителей бара заставляли подпевать, угрожая им шокерами, и просили людей с татуировками раздеться.