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В Москве рецидивист задушил создателя вакцины "Спутник V", которого награждал Путин

4 мартa, 2023 суббота
01:45
Криминал Спутник V

В Москве убили одного из разработчиков российской вакцины от коронавируса COVID-19 "Спутник V" Андрея Ботикова

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Официально имя убитого не называется, но один из источников заявил прямо, что погибшим в результате бытовой ссоры оказался один из создателей вакцины "Спутник V" Андрей Ботиков, 1974 года рождения

Факт убийства подтвержден, однако личности жертвы не раскрывают. По словам старшего помощника руководителя московского главка СК РФ Юлии Ивановой, 2 марта 29-летний мужчина поругался с хозяином квартиры на улице Рогова, а затем задушил его ремнем.

Иванова также заявила, что во время допроса задержанный признал свою вину. Оказалось, что раньше его уже привлекали к уголовной ответственности за тяжкое преступление, но за какое именно – не уточняется. Теперь ему грозит 15 лет заключения.

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи рассказали, что Андрей Ботиков работал старшим научным сотрудником. Президент РФ Владимир Путин вручал ему награду за разработку вакцины "Спутник V".

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  • В середине сентября погиб директор авиационного направления Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДС) Иван Печорин.
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  • 27 декабря стало известно о смерти в Индии депутата законодательного собрания Владимирской области члена пропутинской "Единой России" Павла Антова, летом критиковавшего "спецоперацию". Также с ним скончался его друг.
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