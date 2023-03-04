Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Официально имя убитого не называется, но один из источников заявил прямо, что погибшим в результате бытовой ссоры оказался один из создателей вакцины "Спутник V" Андрей Ботиков, 1974 года рождения

Факт убийства подтвержден, однако личности жертвы не раскрывают. По словам старшего помощника руководителя московского главка СК РФ Юлии Ивановой, 2 марта 29-летний мужчина поругался с хозяином квартиры на улице Рогова, а затем задушил его ремнем.

Иванова также заявила, что во время допроса задержанный признал свою вину. Оказалось, что раньше его уже привлекали к уголовной ответственности за тяжкое преступление, но за какое именно – не уточняется. Теперь ему грозит 15 лет заключения.

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи рассказали, что Андрей Ботиков работал старшим научным сотрудником. Президент РФ Владимир Путин вручал ему награду за разработку вакцины "Спутник V".