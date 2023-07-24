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В Москве раздались взрывы возле здания минобороны: власти обвинили Киев в атаке дронов

24 июля, 2023 понедельник
05:33
Война с Россией

Ночью на 24 июля в разных районах Москвы раздались взрывы. РосСМИ и телеграмы говорят о повреждении здания рядом с министерством обороны РФ и бизнес-центра, а власти обвиняют в атаке беспилотников Украину

Об этом передают минобороны РФ, мэр Москвы Сергей Собянин и РосСМИ.

После 4 утра телеграм-канал "Shot" написал о якобы атаке БПЛА на Москву, из-за чего над городом были слышны звуки взрывов.

"Сообщается о взрыве на улице Лихачева. В здании, где находится "Леруа Мерлен", выбило стекла на верхних этажах. Предварительно именно туда "влетел" БПЛА", - говорилось в сообщении.

В то же время тг-канал "Mash" сообщил, что в здании на Комсомольском проспекте, которое находится недалеко от министерства обороны РФ, якобы выбиты стекла, а возле здания обнаружены осколки беспилотника.

Впоследствии "ТАСС" со ссылкой на экстренные службы заявило, что осколки беспилотника обнаружили на Комсомольском проспекте, а еще один беспилотник попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева.

Движение по Комсомольскому проспекту от центра Москвы в сторону области было перекрыто, сообщил дептранс. Прекратили движение и по проспекту Лихачева.

Реакция российских властей на взрывы в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе якобы зафиксированы удары двух БПЛА.

"Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте", - отметил он.

Позже в минобороны России сказали, что им якобы удалось пресечь попытку атаки украинских дронов.

"Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами объектами на территории города Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение. В результате прекращенной террористической атаки киевского режима пострадали", - идется в сообщении.

Взрывы в России

19 июня власти Белгородской области обвинили Вооруженные Силы Украины в обстреле Валуйского округа, в результате которого якобы пострадали 7 человек, среди которых есть ребенок.

Впоследствии, в минобороны России заявили, что 21 июня в селе Калинец Московской области были сбиты 3 украинских дрона на подлете к составам воинской части.

Уже 2 июля в Краснодарском крае РФ раздался взрыв у военного аэродрома, там образовалась воронка диаметром 10 метров.

А 4 июля в России обвиняли Украину в атаке дронов по территории Московской области. СМИ писали об атаке на военный объект и поселок вблизи аэропорта "Внуково".

Россия
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