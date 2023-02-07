В Москве пьяный мужчина хотел похитить из мавзолея тело Ленина

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Правоохранители задержали мужчину за попытку похитить тело Владимира Ленина из мавзолея в центре Москвы.

По словам источника издания, на место происшествия вызвали наряд скорой помощи, медики обнаружили у задержанного психиатрическое расстройство на фоне опьянения.