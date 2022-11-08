В Москве проходила Международная! выставка ритуальных услуг
Уже сегодня - эксклюзивно на ютубе Еспресо проект "Кацаповедение" расскажет о первой и главной похоронной выставке России
Радость и гордость - именно с такими чувствами провожают русские матери своих сыновей на войну к Украине. Узнаете кого кроме Путина прославляет знаменитая российская эстрада, и услышите современную мантру военного времени
Просматривать эфир и комментировать можно здесь.
Его называют Мыколою Вереснем, а он себя называет Кацапознавцем. Опыты жизни на России – повадки, обычаи, поведенческие расстройства, нарушения умственных и других способностей московитов – смотрите каждый вторник в 18.00 в проекте "КАЦОПОЗНАВСТВО" на Ютубе Еспресо.
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