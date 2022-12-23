В Москве произошел пожар на территории воинской части

Об этом сообщили в агентстве городских новостей "Москва".

Пожар произошел на 3-й улице Соколиной Горы, 10, на востоке Москвы. Примечательно, что огонь распространился по одноэтажным боксам на территории воинской части.

Площадь возгорания составляла около 200 кв. В московском управлении МЧС подтвердили факт инцидента и уточнили, что заявка поступила на пульт дежурного в 23.45 22 декабря (по местному времени).

6 декабря на аэродроме в Курске произошел пожар, местные власти заявили об атаке беспилотника.

15 декабря взрыв и сильный пожар произошли на нефтеперерабатывающем заводе "Ангарской нефтехимической компании" в Иркутской области, погибли два человека, еще пятеро пострадали. Взрыв был такой силы, что геофизическая служба РАН зафиксировала в регионе сейсмическое событие.

Уже 18 декабря в населенном пункте Верхнемарково Иркутской области РФ загорелось нефтегазоконденсатное месторождение, площадь пожара составляла тысячу квадратных метров.

А 20 декабря в Чувашии взорвался газопровод. Он единственный, что идет через Украину в Европу. Известно о по меньшей мере трех россиянах, погибших в результате аварии, еще один человек - в тяжелом состоянии.

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