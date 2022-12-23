В Москве произошел пожар на территории воинской части
В столице России произошло возгорание в гаражных боксах, находящихся на территории воинской части. На место пожара приехали экстренные службы
Об этом сообщили в агентстве городских новостей "Москва".
Пожар произошел на 3-й улице Соколиной Горы, 10, на востоке Москвы. Примечательно, что огонь распространился по одноэтажным боксам на территории воинской части.
Площадь возгорания составляла около 200 кв. В московском управлении МЧС подтвердили факт инцидента и уточнили, что заявка поступила на пульт дежурного в 23.45 22 декабря (по местному времени).
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