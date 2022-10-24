В Москве продолжается "частичная мобилизация", российским СМИ запретили об этом рассказывать, - разведка
Разведка рассказывает, что, несмотря на публичные заявления мэра Москвы Сергея Собянина о завершении "частичной мобилизации", продолжается вручение повесток по месту жительства и работы
Об этом сообщает Главное управление разведки.
В сообщении говорится, что российские власти только остановили работу так называемых мобильных мобилизационных пунктов и приостановили практику облав на военнообязанных в общественных местах. Вручение повесток по месту жительства или работы продолжается, а российским СМИ запретили освещать эту тему.
"В специальных темниках (закрытых директивах руководству СМИ) акцентируется внимание на необходимости полного игнорирования темы облав в Москве и Санкт-Петербурге", - пишет ГУР.
В настоящее время на полигонах московской области идет подготовка мобилизованных, после подготовки планируется отправка подразделений в зону ведения боевых действий в Украине. Разведка сообщает, что в связи с нехваткой офицерского и сержантского состава на должности инструкторов взводов и инструкторов по подготовке назначают военных, подписавших контракт в воинском звании "рядовой" и имеющих боевой опыт на территории Украины.
Разведка подтверждает количество мобилизованных первой волны - не менее 200 тысяч человек - и называет принцип, по которому "мобиков" будут доставлять на фронт.
"Дальнейшая мобилизация будет продолжаться в классическом варианте времен Второй Мировой войны. Первая часть мобилизованных направленных в Украину с минимальными сроками подготовки (или вообще без нее), предназначена для стабилизации линии фронта. Следующие части мобилизованных будут направляться с учетом развития оперативной обстановки и, по возможности, в зависимости от готовности личного состава", - пишет ГУР.
- Российские оккупанты только создают иллюзию того, что покидают Херсон, а на самом деле завозят туда новые воинские подразделения, - руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
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