Об этом сообщает Главное управление разведки.

В сообщении говорится, что российские власти только остановили работу так называемых мобильных мобилизационных пунктов и приостановили практику облав на военнообязанных в общественных местах. Вручение повесток по месту жительства или работы продолжается, а российским СМИ запретили освещать эту тему.

"В специальных темниках (закрытых директивах руководству СМИ) акцентируется внимание на необходимости полного игнорирования темы облав в Москве и Санкт-Петербурге", - пишет ГУР.

В настоящее время на полигонах московской области идет подготовка мобилизованных, после подготовки планируется отправка подразделений в зону ведения боевых действий в Украине. Разведка сообщает, что в связи с нехваткой офицерского и сержантского состава на должности инструкторов взводов и инструкторов по подготовке назначают военных, подписавших контракт в воинском звании "рядовой" и имеющих боевой опыт на территории Украины.

Разведка подтверждает количество мобилизованных первой волны - не менее 200 тысяч человек - и называет принцип, по которому "мобиков" будут доставлять на фронт.

"Дальнейшая мобилизация будет продолжаться в классическом варианте времен Второй Мировой войны. Первая часть мобилизованных направленных в Украину с минимальными сроками подготовки (или вообще без нее), предназначена для стабилизации линии фронта. Следующие части мобилизованных будут направляться с учетом развития оперативной обстановки и, по возможности, в зависимости от готовности личного состава", - пишет ГУР.

Российские оккупанты только создают иллюзию того, что покидают Херсон, а на самом деле завозят туда новые воинские подразделения, - руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

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