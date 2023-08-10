Российский "политолог и театральный режиссер" Кургинян, якобы один из самых упорных адептов руссо-мессианства, вдруг на радио "Звезда" в "Беседе с мудрецом" выдал ужасно унизительный для россиян спич. Украина и украинцы - "страшная сила" и "волки", а российская армия - "овцы", которых мы "порвём к чертям собачьим".

Соответственно, главное достижение российской армии на сегодня — она "выстояла".

"Разболтанная, кое-как построенная армия [РФ] - небольшая, которая совсем не была готова к такой войне с миллионами людей, — она, тем не менее, как-то, снизу, не до конца, неэффективно, через пень-колоду, но выстояла !".

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Хотя Кургинян все же попытался немного реабилитировать российскую армию: мол, ВСУ и миллионы мобилизованных украинских патриотов до такой степени "огромная сила", что "если эта украинская армия развернется на Германию или Францию — она их уничтожит к чертям собачьим! Она их порвет!". То есть это не только россияне овцы.

В общем интересный дрейф от "Киев за три дня" и "На Берлин!" - до "мы выстояли перед всей мощностью ВСУ!"

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Какая-то очень внезапная позиция жертвы... Конечно, об этом еще наши предки писали — и в казацкие времена, и в начале 20 в. Стоит этих всех голосистых московских петухов однажды изрядно побить — они тут же теряют весь пафос и наглость, и начинают трагический плач невинных жертв. Поэтому с ними один разговор – жесткая сила.

Но даже интересно: а что теперь будет с 73-летним Кургиняном за такую публичную дискредитацию — всю армию РФ и всю власть прямо обозвал "овцами" и "овцесуществами"?

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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