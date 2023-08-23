В Москве приостановили работу аэропортов. Сообщают о взрывах

О закрытии аэропортов Москвы сообщает пропагандистское издание ТАСС.

"Столичные аэропорты временно не принимают и не отправляют самолеты, заявили авиационные службы", – говорится в сообщении.

Местные телеграмм-каналы сообщают о взрывах в районе небоскребов "Москва-Сити". О якобы работе ПВО сообщают в окрестностях Москвы.

Мэр Москвы Собянин заявил, что БПЛА якобы ударил по зданию, которое еще не достроено. Официально пишут, что потерпевших нет.

Новость будет дополняться...