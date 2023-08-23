В Москве приостановили работу аэропортов. Сообщают о взрывах
В ночь с 22 на 23 августа взрывы прогремели в Москве и Московской области
О закрытии аэропортов Москвы сообщает пропагандистское издание ТАСС.
"Столичные аэропорты временно не принимают и не отправляют самолеты, заявили авиационные службы", – говорится в сообщении.
Местные телеграмм-каналы сообщают о взрывах в районе небоскребов "Москва-Сити". О якобы работе ПВО сообщают в окрестностях Москвы.
Мэр Москвы Собянин заявил, что БПЛА якобы ударил по зданию, которое еще не достроено. Официально пишут, что потерпевших нет.
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