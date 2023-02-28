В Москве "при странных обстоятельствах" умер экс-советник Кадырова и банкир-мошенник Петр Чувилин
В Москве в клинике "при странных обстоятельствах" на 55-м году жизни скончался экс-советник Кадырова, бывший банкир Петр Чувилин, осужденный за мошенничество в особо крупных размерах
Об этом сообщают российские СМИ.
27 февраля телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что Чувилин скончался "при странных обстоятельствах" в частной клинике в московском районе Отрадное. Собеседник РБК утверждает, что бывший банкир проходил лечение в стационаре частной клиники. "Он долго болел, и у него развился сепсис", – утверждает источник издания.
Как отмечает "Медуза", Чувилин – бывший вице-президент Инкредбанка и совладелец Столичного торгового банка (СТБ), бывший советник главы Чечни Рамзана Кадырова.
В 2012 году бизнес-партнер Чувилина Герман Горбунцов обвинил его в организации покушения на другого банкира – Александра Антонова.
В 2014 году Чувилин стал фигурантом дела о мошенничестве. По версии следствия, за 5 млн долларов он и два других фигуранта дела пообещали урегулировать конфликт банка "Европейский экспресс" с Центробанком. В 2016 году Чувилина приговорили к четырем годам колонии. В 2018 году Чувилин был освобожден из колонии условно-досрочно.
После приговора бывший банкир стал одним из ключевых свидетелей по делу бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко. Как писал Росбалт, Чувилин рассказал следователям, что он и его партнер по бизнесу Герман Горбунцов платили Захарченко по 150 тысяч долларов в месяц за "прикрытие по линии МВД".
Свидетельства Чувилина фигурировали также по делу "короля госзаказа" Валерия Маркелова, которого судили вместе с Захарченко. Он получил 8 лет и штраф в 500 миллионов рублей. Кроме того, бывший банкир давал показания в рамках дела о "молдавском ландромате", отмечает РБК. Это дело также связывали с полковником Захарченко.
В 2000-х он также являлся гендиректором хоккейного клуба "Спартак".
Отметим, что в течение года после широкомасштабного вторжения в России загадочно умерли многие из ключевых звеньев кремлевской бизнесовой, политической и военной элиты.
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