В Москве предлагают строительным компаниям менять призывников на подряды от мэрии, - СМИ
Власти Москвы предложили застройщикам обменивать сотрудников-добровольцев для отправки на фронт на подряды от мэрии.
Об этом сообщает "Верстка".
Сообщается как минимум о двух строительных компаниях, которым поручено найти в своей структуре несколько десятков добровольцев, с которыми будет подписан контракт на военную службу, после чего они поедут воевать в Украину.
Из мэрии строителям приходят "поручения" с указанием до конца августа предоставить не менее 30 добровольцев. Такие задачи ставятся перед большинством строительных компаний столицы.
Источник издания отметил, что фактически это соглашение: строительные фирмы предоставляют своих работников, а получают от мэрии подряды. Причем речь идет именно о добровольцах, которые отправятся на фронт как военнослужащие.
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