Об этом сообщает "Верстка".

Сообщается как минимум о двух строительных компаниях, которым поручено найти в своей структуре несколько десятков добровольцев, с которыми будет подписан контракт на военную службу, после чего они поедут воевать в Украину.

Из мэрии строителям приходят "поручения" с указанием до конца августа предоставить не менее 30 добровольцев. Такие задачи ставятся перед большинством строительных компаний столицы.

Источник издания отметил, что фактически это соглашение: строительные фирмы предоставляют своих работников, а получают от мэрии подряды. Причем речь идет именно о добровольцах, которые отправятся на фронт как военнослужащие.