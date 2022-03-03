В Москве полностью ликвидировали радио "Эхо Москвы"

Главный редактор радио и сайта "Эхо Мосвы" заявил о полной ликвидации СМИ.

По его словам, такое решение принял совет директоров.

"Большинством голосов совета директоров "Эха Москвы" принято решение о ликвидации радиоканала и сайта "Эхо Москвы".

Напомним, 1 марта журналистов обвинили в распространении "ложных сообщений о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите" "ДНР" и "ЛНР". В представлении генеральной прокуратуры России Роскомнадзора, следствием которого стало отключение "Эха Москвы" и телеканала "Дождь", сказано, что эти медиаресурсы распространяли информацию, "содержащую призывы к экстремизму, насилию в отношении граждан РФ, массовым нарушениям общественного порядка и безопасности, а также к участию граждан Российской Федерации в массовых публичных мероприятиях, что является нарушением действующего законодательства и насильственном свержении конституционного строя".

Главный редактор "Эха Москвы" подчеркнул, что такие обвинения "не подтверждены никакими примерами, никакими доказательствами, являются голословными и оскорбительными для журналистов и граждан России"

Венедиктов пообещал обжаловать в суде это решение. "Видим в нем политическую составляющую, а также введение цензуры, прямо запрещенной Конституцией РФ", - подчеркнул главный редактор "Эха Москвы".