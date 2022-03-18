В Москве полиция начала массовую проверку всех украинцев, - ОВД-Инфо

Об этом сообщает российский правозащитный проект "ОВД-Инфо".



"В МВД и ФСБ поступило задание тщательно проверять всех граждан Украины, живущих в Москве. Об этом свидетельствуют рассказы двух незнакомых друг с другом украинцев, с которыми связался ОВД-Инфо. Кому-то предлагают получить гражданство России по ускоренной процедуре, а на кого-то" фабрикуют протоколы о мелком хулиганстве", - говорится в сообщении.



По информации источника, в одном из случаев полиция проверяла женщину, работающую в сфере обслуживания. С ней связалась девушка, помогала оформить ей регистрацию и сообщила, что ее разыскивает МВД.



Во время разговора у полиции спрашивали, есть ли у женщины запрещенная литература или националистическая символика, включив в нее флаг Украины. Силовики также интересовались, планирует ли украинка получать разрешение на временное пребывание в РФ, вид на жительство или гражданство России.



Также повествуют историю студента Московского физико-технического университета. К украинцу позвонила по телефону служба безопасности учебного заведения и призвали прийти на встречу с сотрудником ФСБ. Россиянин задавал провокационные вопросы, в частности, об участии в митингах.

17 марта стало известно, что почти три четверти населения России поддерживают войну с Украиной , испытывая такие положительные эмоции, как гордость, радость, уважение, доверие и надежда.

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