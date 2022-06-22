Об этом сообщают российские СМИ.

Соответствующий документ обнародован на официальном сайте московской мэрии.

"Присвоить безымянной территории, расположенной от Большого Девятинского переулка к Малому Конюшковскому переулку вдоль Конюшковской улицы в районе Пресненского центрального административного округа города Москвы, наименование – площадь "ДНР", - говорится в постановлении.

С инициативой о названии площади 18 мая выступили депутаты городской думы. Они также хотят присвоить площади у посольства Германии название "ЛНР".

17 июня президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев публично заявил о недопустимости признания его страной "ЛДНР".

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