В Москве площадь перед посольством США назвали в честь "ДНР"
В столице России территорию перед посольством США назвали площадью "Донецкой народной республики"
Об этом сообщают российские СМИ.
Соответствующий документ обнародован на официальном сайте московской мэрии.
"Присвоить безымянной территории, расположенной от Большого Девятинского переулка к Малому Конюшковскому переулку вдоль Конюшковской улицы в районе Пресненского центрального административного округа города Москвы, наименование – площадь "ДНР", - говорится в постановлении.
С инициативой о названии площади 18 мая выступили депутаты городской думы. Они также хотят присвоить площади у посольства Германии название "ЛНР".
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17 июня президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев публично заявил о недопустимости признания его страной "ЛДНР".
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