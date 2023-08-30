В Москве перекрыли воздушное пространство над аэропортом Внуково
В ночь с 29 на 30 августа власти Москвы приняли решение закрыть воздушное пространство над аэропортом Внуково
Об этом сообщает российское гос-пропагандистское издание ТАСС.
Ряд рейсов был задержан.
"Закрыто воздушное место над столичным аэропортом Внуково", - говорится в заявлении авиаслужб.
Однако через 20 минут российский аэропорт возобновил работу.
- Вечером вторника, 29 августа, в российском Пскове прогремели взрывы в районе аэродрома.
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