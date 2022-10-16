В Москве паркинги начали готовить под бомбоубежища, - росСМИ
В подземных паркингах столицы РФ обустраивают спальные места, обогреватели и аптечки при использовании помещений в качестве бомбоубежищ.
Об этом пишет российское издание "Важные истории".
Жители домов общества совладельцев жилья "Атом" рассказали журналистам, что на дверях их домов висят объявления о подготовке бомбоубежищ. Москвичей просят до 18 октября освободить паркинг от автомобилей и личных вещей, потому что его будут "приводить в соответствие с прямым назначением объекта гражданской обороны". В объявлении говорится, что такое решение было принято 11 октября на совещании в мэрии Москвы.
Первую подготовку укрытий на случай обстрелов в России приступили еще весной. 27 апреля секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев поручил южным российским регионам "привести защитные сооружения гражданской обороны в надлежащее состояние".
Департамент городского хозяйства Сочи минимум дважды - 6 мая и 11 октября - посылал руководителям управляющих компаний письма о проверке готовности "защитных сооружений гражданской обороны" и "противорадиационных хранилищ". В письме от 11 октября чиновники просят прислать им перечень всех подземных пространств домов, которые можно использовать для укрывательства населения "в период мобилизации и военного положения".
- К слову, в Москве начали печатать карты России с аннексированными украинскими территориями.
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