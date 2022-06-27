Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"На мой взгляд, есть несколько компонентов в массированных ракетных обстрелах Украины за последние дни. Во-первых, совсем скоро начнется очень важный со стратегической точки зрения саммит НАТО. На этом саммите должно быть принято решение об увеличении войск в Восточной Европе, а также усиление снабжение вооружений для Украины. Во-вторых, Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС. В-третьих, враг не может достичь стратегических целей, которые они задекларировали по линии разграничения", - пояснил Черник.

Черник отметил, что в начале полномасштабного вторжения Россия декларировала создание большой линии фронта от Харькова до Одессы.

"В начале вторжения они говорили о создании большой дуги от Харькова до Одессы с прокладкой сухопутного коридора в Приднестровье. Этого не произошло. И такие массовые пуски ракет по территории Украины являются признаком того, что в Москве царят панические настроения. Они панически ищут выход из ситуации, которая сложилась. Однако это еще не та паника, которую бы нам хотелось бы видеть. Когда у кремля нет других аргументов, они в обязательном порядке пытаются посеять панику и страх среди населения Украины", - добавил Черник.

В ночь с 25 на 26 июня в Харькове прогремели мощные взрывы.

Утром 26 июня в Киеве в Шевченковском районе раздались взрывы

26 июня генерал-майор Игорь Табурец, возглавляющий сейчас Черкасскую областную государственную администрацию, заявил о "двух взрывах в районе Черкасс"

27 июня по Одесской области нанесен вражеский ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М

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