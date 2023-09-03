В Москве отменили авиарейсы и эвакуируют Киевский вокзал из-за угрозы взрыва
В ночь на воскресенье, 3 сентября, в российской столице объявили эвакуацию пассажиров и сотрудников Киевского вокзала из-за угрозы взрыва. Кроме того, около 23 авиарейсов упразднили, еще 19 задержали
Об этом сообщает пропагандистское СМИ "ТАСС".
Отмечается, что поступило сообщение об угрозе взрыва и вероятном минировании Киевского вокзала.
В российской спецслужбе сообщили, что эвакуация "производится в целях безопасности". На месте работают специалисты, информация об угрозе взрыва проверяется.
Кроме того, в московских аэропортах отменены 23 рейса, задержаны еще 19. В частности, во "Внуково" отменили 6 рейсов, еще 5 задержали. Также в "Шереметьево" задерживаются 6 рейсов. В "Домодедово" задержаны 8, еще 17 отменены.
- В ночь на 22 августа произошла очередная атака беспилотников на Москву. Власти сообщили о четырех беспилотниках, которые сбили ПВО. Были повреждены дома и автомобили.
- Также в ночь с 29 на 30 августа власти столицы РФ приняли решение закрыть воздушное пространство над аэропортом Внуково.
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