В Москве отменили авиарейсы и эвакуируют Киевский вокзал из-за угрозы взрыва

Об этом сообщает пропагандистское СМИ "ТАСС".

Отмечается, что поступило сообщение об угрозе взрыва и вероятном минировании Киевского вокзала.

В российской спецслужбе сообщили, что эвакуация "производится в целях безопасности". На месте работают специалисты, информация об угрозе взрыва проверяется.

Кроме того, в московских аэропортах отменены 23 рейса, задержаны еще 19. В частности, во "Внуково" отменили 6 рейсов, еще 5 задержали. Также в "Шереметьево" задерживаются 6 рейсов. В "Домодедово" задержаны 8, еще 17 отменены.