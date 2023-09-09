В Москве останавливали работу трех аэропортов: есть многочисленные задержки и отмена рейсов

Об этом сообщает РИА "Новости".

Издание отмечает, что в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - по меньшей мере 13 рейсов задержаны и четыре отменены.

Российские телеграмм-каналы сообщают, что в столице объявлен сигнал "Ковер", предусматривающий остановку работы аэропортов.

Отметим, что ранее остановке работы аэродромов предшествовала атака дронов. В этот раз пока о прилете дронов в Москву ничего не известно.