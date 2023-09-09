В Москве останавливали работу трех аэропортов: есть многочисленные задержки и отмена рейсов
В Москве останавливали работу трех аэропортов: не принимали и не отправляли рейсы во "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево"
Об этом сообщает РИА "Новости".
Издание отмечает, что в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - по меньшей мере 13 рейсов задержаны и четыре отменены.
Российские телеграмм-каналы сообщают, что в столице объявлен сигнал "Ковер", предусматривающий остановку работы аэропортов.
Отметим, что ранее остановке работы аэродромов предшествовала атака дронов. В этот раз пока о прилете дронов в Москву ничего не известно.
- Отметим, что в последнее время стали регулярными атаки дронов на Москву. Почти каждый из них сопровождается закрытием аэропортов столицы РФ. А это означает отмену, задержку или перенаправление рейсов. Минобороны РФ обвиняет в атаках Украину, однако Киев не подтверждает их. Предыдущая атака произошла в ночь на 7 сентября.
- 8 сентября Египетская авиакомпания Red Sea Airlines объявила о приостановлении рейсов в Москву. Ранее о прекращении полетов в Москву объявила авиакомпания Туркменистан.
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