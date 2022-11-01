Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Ранее, 19 мая, Роскомнадзор внес Wikimedia Foundation, которой принадлежит онлайн-энциклопедия, в список иностранных лиц, осуществляющих деятельность на территории РФ. По указу Роскомнадзора, фондация должна была открыть в стране свое представительство и выполнить ряд других условий. За невыполнение правительство имело право применить ограничительные меры, вплоть до частичного или полного блокирования ресурса в России.

20 мая Роскомнадзор потребовал от "Википедии" удалить два материала, размещенные в англоязычной версии ресурса. По заявлению учреждения статьи содержат недостоверную информацию о проведении так называемой специальной военной операции РФ в Украине.

23 августа в России бывшие авторы русскоязычной версии Википедии запустили аналог , переставший работать в первый же день.

23 октября в онлайн-энциклопедии "Википедия" обнаружили 86 теневых пророссийских редакторов, заблокированных из-за нарушения этического кодекса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb