В Москве оштрафовали "Википедию" за "ложь" о войне в Украине
Московский суд оштрафовал американский фонд Wikimedia, которому принадлежит "Википедия", на 2 млн рублей за отказ удалять "недостоверные сведения о спецоперации в Украине"
Об этом сообщают пропагандистские СМИ.
Ранее, 19 мая, Роскомнадзор внес Wikimedia Foundation, которой принадлежит онлайн-энциклопедия, в список иностранных лиц, осуществляющих деятельность на территории РФ. По указу Роскомнадзора, фондация должна была открыть в стране свое представительство и выполнить ряд других условий. За невыполнение правительство имело право применить ограничительные меры, вплоть до частичного или полного блокирования ресурса в России.
20 мая Роскомнадзор потребовал от "Википедии" удалить два материала, размещенные в англоязычной версии ресурса. По заявлению учреждения статьи содержат недостоверную информацию о проведении так называемой специальной военной операции РФ в Украине.
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