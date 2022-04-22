Об этом сообщает ТАСС.



"Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил проведение нескольких длительных разговоров 22 апреля с руководителем украинской делегации Давидом Арахамией", - сообщило агентство.



Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что переговоры с Украиной "застопорились" после того, как Киев "решил не реагировать на переданные ему российские предложения. "Зеленский не понимает, о чем идет речь, связывая переговоры с РФ и положение военных на Азовстали", – заявил Лавров.

Напомним, российские войска продолжают бомбардировку завода "Азовсталь", несмотря на заявление президента Путина о якобы отказе от штурма.

Макрон призвал РФ уважать международное право и позволить гражданским покинуть Мариуполь.

Экс-глава МИД Павел Климкин заявил , что Мариуполь – это символ бездействия и импотентности современной ООН.

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