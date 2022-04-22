В Москве, несмотря на утверждение Лаврова, подтвердили продолжение переговоров с Украиной
Владимир Мединский, являющийся главой переговорной группы, заявил, что общался с представителем украинской стороны Давидом Арахамией
Об этом сообщает ТАСС.
"Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил проведение нескольких длительных разговоров 22 апреля с руководителем украинской делегации Давидом Арахамией", - сообщило агентство.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что переговоры с Украиной "застопорились" после того, как Киев "решил не реагировать на переданные ему российские предложения. "Зеленский не понимает, о чем идет речь, связывая переговоры с РФ и положение военных на Азовстали", – заявил Лавров.
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