В Москве несколько сотен человек вышли на акцию против войны с Украиной, их задерживают силовики

Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

В Москве несколько сотен человек вышли на акцию против войны России с Украиной. У памятника Пушкину собралось около 300-400 человек. Они скандируют "Нет – войне!".

В центре города заметно скопление спецтехники и бойцов Росгвардии.

"По свидетельству журналистов, задержаны несколько человек, включая сотрудников СМИ с опознавательными знаками (в том числе трое корреспондентов Радио Свобода)", – отмечают в сообщении.

Полиция производит задержание.