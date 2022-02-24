В Москве несколько сотен человек вышли на акцию против войны с Украиной, их задерживают силовики
В Москве люди собираются на акцию против войны России с Украиной. Полиция уже задержала несколько участников
Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.
В Москве несколько сотен человек вышли на акцию против войны России с Украиной. У памятника Пушкину собралось около 300-400 человек. Они скандируют "Нет – войне!".
В центре города заметно скопление спецтехники и бойцов Росгвардии.
"По свидетельству журналистов, задержаны несколько человек, включая сотрудников СМИ с опознавательными знаками (в том числе трое корреспондентов Радио Свобода)", – отмечают в сообщении.
Полиция производит задержание.
- Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан России выходить на улицы с протестами против войны с Украиной. Он предупредил россиян, что война с Украиной приведет к полной изоляции РФ и потеряет свои достижения за более чем 20 лет.
- Ранее Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.
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