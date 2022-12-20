Об этом сообщали российские проправительственные телеграммы-каналы.

Из видео видно, как люди в масках перебрасывают кувалды через забор дипмиссии, до самого здания они не долетают.

В одном из каналов написали, что акт вандализма является "ответом на неоднократные провокации против российской дипмиссии в Финляндии".

Инцидент подтвердила в комментарии Helsingin Sanomat спикер МИД Финляндии Каролина Романофф.

"Материального ущерба и человеческих жертв в связи с инцидентом нет", – отметила Романофф.

Она добавила, что информации о людях, совершивших акт вандализма, пока нет, и финское внешнеполитическое ведомство рассматривает дальнейшие действия.

Отметим, что кувалда стала символом российского "беспредела", ведь именно этим инструментом незаконное вооруженное формирование ЧВК "Вагнера" осуществило показательную казнь одного из своих наемников, попавшего в плен, а затем вернувшегося в Россию после обмена.

Напомним, Финляндия вместе со Швецией после агрессии России на Украину срочно решили присоединиться к НАТО.

Также страна активно принимает беженцев из Украины, оказывает военную и гуманитарную помощь нашему государству, а также ввела жесткие ограничения на границе с Россией.

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