В Москве не отказались от планов "взять Киев", - росСМИ

Об этом сообщает российское издание "Медуза" со ссылкой на два источника в администрации Владимира Путина.

"Как утверждают источники "Медузы", несмотря на то, что результаты российской армии явно не соответствуют первоначальным планам Москвы, в Кремле снова обсуждают возможный штурм Киева и даже надеются на полномасштабную победу в войне".

Во внутриполитическом блоке администрации президента РФ – на фоне продвижения российских войск на Донбассе – снова возникла надежда, что Москва может за несколько месяцев "довести войну в Украине до победы".

Два варианта развития ситуации

"Программой-минимум" для "объявления победы" Кремль в конце мая 2022 года считает контроль российскими войсками всей территории Донецкой и Луганской областей, — пишет "Медуза". - В целом россияне приблизились к этому результату: сейчас под контролем Украины осталось 5 процентов территории Луганской области и более 40 процентов Донецкой областей.

"Программой-максимум", как и прежде, предполагается взятие под контроль Киева. При этом наступление российских войск на столицу Украины провалилось еще в марте. Россия отвела войска на этом направлении, оставив после себя многочисленные свидетельства военных преступлений. Военные эксперты с начала вторжения указывали, что взятие Киева априори было иллюзорной целью, поскольку Россия сконцентрировала для этого мало сил".

Однако, как пишет "Медуза", по словам ее собеседников из Кремля, высшее руководство России по-прежнему не отказалось от этой цели. "Мы все равно их ( украинцев . - ред. ) доковыряем. Скорее всего, к осени все закончится", - считает один из собеседников издания.

Мнение Кремля - мнение партии

"Подобные настроения, — пишет "Медуза", — ходят не только в Кремле, но и в руководстве "Единой России". Секретарь генерального совета партии Андрей Турчак регулярно выезжает на Донбасс и даже лично установил российское знамя на администрации поселка в Запорожской области, которій заняла российская армия".

Могут бросить в бой срочников, но общей мобилизации не планируют

Собеседники "Медузы" указывают, что у российского руководства остается простор для маневра: например, на войну могут отправить срочников. Сообщения о гибели рекрутов появляются с самого начала вторжения, но, по данным военных экспертов, это исключения. "Пока воюют в основном контрактники. Их хватает для относительного медленного продвижения. Но если двигаться быстрее, можно привлечь срочников. Это все равно армия", - размышляет источник издания. И добавляет: всеобщей мобилизации в России ожидать не стоит. Кремль опасается идти на такой шаг, поскольку он может ударить по рейтингу власти и лично Путину.

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