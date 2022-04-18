В Москве нашли мертвыми экс-вице-президента Газпромбанка с семьей, - росСМИ
Следком РФ начал производство после того, как в квартире в Москве нашли три мертвых тела
Об этом сообщает DW со ссылкой на источники РИА Новости и ТАСС.
Источники указывают, что речь идет о бывшем вице-президенте Газпромбанка 51-летнем Владиславе Аваеве, его жене и дочери.
По предварительной версии Аваев сначала убил своих жену и дочь, после чего покончил с собой.
СК начал расследование по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более человек).
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