В Москве нашли мертвым одного из изобретателей первой советской термоядерной бомбы

Об этом сообщают российские СМИ.

По информации источника, тело Григория Клинишова было найдено в его квартире в центре Москвы, на Космодамианской набережной.

92-летний физик-ядерщик якобы совершил самоубийство. Рядом с телом Клинишова была найдена предсмертная записка, где он простился с близкими.

Тело физика обнаружили его родственники еще 17 июня. Об этом стало известно только сегодня.

Кто такой Григорий Клинишов

Григорий Клинишов участвовал в создании двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37. Именно он разрабатывал для нее заряд

Испытание термоядерной бомбы РДС-37 состоялось 22 ноября 1955 г. на Семипалатинском полигоне. Тогда из-за ударной волны были повреждены здания в 59 населенных пунктах, а несколько десятков человек получили травмы.

Клинишов также разработал несколько типов термоядерных зарядов бомб последующих поколений.