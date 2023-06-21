В Москве нашли мертвым одного из изобретателей первой советской термоядерной бомбы
В субботу, 17 июня, в Москве мертвым был обнаружен 92-летний физик-ядерщик Григорий Клинишов
Об этом сообщают российские СМИ.
По информации источника, тело Григория Клинишова было найдено в его квартире в центре Москвы, на Космодамианской набережной.
92-летний физик-ядерщик якобы совершил самоубийство. Рядом с телом Клинишова была найдена предсмертная записка, где он простился с близкими.
Тело физика обнаружили его родственники еще 17 июня. Об этом стало известно только сегодня.
Кто такой Григорий Клинишов
Григорий Клинишов участвовал в создании двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37. Именно он разрабатывал для нее заряд
Испытание термоядерной бомбы РДС-37 состоялось 22 ноября 1955 г. на Семипалатинском полигоне. Тогда из-за ударной волны были повреждены здания в 59 населенных пунктах, а несколько десятков человек получили травмы.
Клинишов также разработал несколько типов термоядерных зарядов бомб последующих поколений.
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