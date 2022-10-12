Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости"

В российском Центре картографии сказали, что карты выпускаются на основании данных Росрегистра.

20 сентября кафиры в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожье приняли решение провести "референдумы" о присоединении этих территорий к РФ. "Референдумы" продолжались с 23 по 27 сентября. В домах херсонцев просили "правильно" проголосовать под дулами автоматов . Голосовали также россияне, приехавшие в Херсон . Также сборщики голосов "референдума" просили проголосовать за умерших и за выехавших.

Впоследствии российские захватчики объявили , что подсчитали 100% голосов псевдореферендума, прошедшего на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Вечером 30 сентября Владимир Путин открыл путь к аннексии территорий Херсонской и Запорожской областей: подписал указы о признании Херсонщины и Запорожской области "независимыми территориями", а затем и "договоры" о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" а также Херсонской и Запорожской областей.

2 октября 2022 года конституционный трибунал РФ " утвердил " аннексию оккупированных частей Украины. В сообщении говорилось, что аннексированные территории будут считаться принятыми в состав РФ с момента подписания договора, а не его ратификации. "Государственным языком" на аннексированных территориях будет считаться русский, однако конституционный суд заявляет, что "гарантирует сохранение права на родной язык, в том числе украинский". А Путин внес в госдуму законопроект о "принятии в состав РФ" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" и временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

5 октября президент России Владимир Путин подписал преступные законы.

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