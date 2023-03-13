Об этом говорится в расследовании The Insider.

Издание выяснило, что московские власти вынуждены вырубать деревья, чтобы развернуть системы ПВО. Активная вырубка лесов началась сразу в нескольких районах Москвы в начале 2023 года. Площадки готовят для нужд минобороны РФ, в том числе для размещения ПВО.

На Лосином острове и опытных полях Тимирязевской сельхозакадемии уже развернули зенитно-ракетные комплексы С-400. В районе Печатники вырубили около 100 га леса в охранной зоне музея-заповедника Коломенское.

Установка ПВО в парке-заповеднике "Лосиный остров" в начале 2023 года вызвала возмущение у местных жителей и экологов. В ответ на их запрос в муниципалитете ответили, что строительство военных площадок проводилось с целью "обеспечения национальной безопасности и обороны Российской Федерации".

The Insider утверждает, что больше всего экология пострадала в микрорайоне Курьяново. Там был уничтожен большой лесной массив на берегу реки Москва, напротив усадьбы Коломенское. Сейчас там идет строительство площадки под нужды минобороны России, которая займет 5 га.

Из-за близости масштабного строительства активисты начали беспокоиться и о сохранении заповедника Коломенское и церкви Вознесения, включенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Достопримечательность может потерять свой статус из-за резкого изменения ландшафта вокруг нее. В Коломенском военная техника будет располагаться на охраняемой естественной территории и на территории культурного наследия, что считается недопустимым.

Минобороны России до сих пор никак не комментировало сообщения о развертывании систем ПВО на территории Москвы.